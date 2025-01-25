Российские войска стоят практически на границе Днепропетровской области

Офицер заявил, что его подразделение стоит у границы Днепропетровской области

Офицер российской армии с позывным «Фарик» заявил, что его подразделение стоит у границы Днепропетровской области — до региона осталось всего пять километров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, константинопольское направление, за Кураховым. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — сообщил «Фарик».

Российская 114-я бригада является подразделением в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии — это бывший 1-й Донецкий армейский корпус Донецкой Народной Республики, после переформирования ставший частью российской армии.

114-я Енакиевско-Дунайская бригада продолжает вести наступление от Авдеевки, штурмуя украинские позиции в городах на западе Донбасса.

До этого российский флаг был установлен на одном из зданий в центре Великой Новоселки в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные взяли под контроль Воздвиженку.