Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска стоят практически на границе Днепропетровской области

Офицер заявил, что его подразделение стоит у границы Днепропетровской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Офицер российской армии с позывным «Фарик» заявил, что его подразделение стоит у границы Днепропетровской области — до региона осталось всего пять километров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, константинопольское направление, за Кураховым. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — сообщил «Фарик».

Российская 114-я бригада является подразделением в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии — это бывший 1-й Донецкий армейский корпус Донецкой Народной Республики, после переформирования ставший частью российской армии.

114-я Енакиевско-Дунайская бригада продолжает вести наступление от Авдеевки, штурмуя украинские позиции в городах на западе Донбасса.

До этого российский флаг был установлен на одном из зданий в центре Великой Новоселки в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные взяли под контроль Воздвиженку.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами