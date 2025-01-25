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Российские войска поразили восемь бригад ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России ударили по позициям восьми бригад ВСУ в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска поразили восемь бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск ударили по позициям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Белогоровка, Дачное, Орехово-Василевка, Константиновка, Зеленовка и Часов Яр.

«Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение трем механизированным и мотопехотной бригадам ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны и штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины. Как уточнили в ведомстве, удары наносились в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 550 военных. Помимо этого, российские войска уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 132-х районах.

Ранее Минобороны отчиталось об успехах группировок войск «Восток» и «Днепр».

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