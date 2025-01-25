Российские военнослужащие уничтожили гарнизон украинской армии в южной части поселка Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы», — заявил он.

По словам Рогова, за ликвидацию солдат несет ответственность командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они отдали приказ держать позиции до последнего момента. При этом украинские бойцы не менее четырех раз просили об эвакуации с территории населенного пункта, добавил он.

Председатель комиссии отметил, что в ходе атак было уничтожено несколько сотен украинских военных.

До этого сообщалось, что гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка был рассечен на две части и блокирован с двух сторон. Российские войска проводили зачистку зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов украинской армии.

Ранее австрийский полковник заявил, что у ВСУ все меньше времени для изменения ситуации.