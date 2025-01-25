В районе железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, где находятся объекты оборонной промышленности ВСУ, нанесли удар. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, на ж/д станции находится множество производственных и складских помещений, которые используют украинские военные.

Также Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удары по району складов беспилотников и расположению солдат Вооруженных сил Украины в пригороде Харькова. По словам местных жителей, атаки пришлись на небольшой склад и военную часть. Лебедев отметил, что удар был нанесен в районе Холодной горы Харькова и в городе Берестин Харьковской области. После атаки к месту инцидента направились машины скорой помощи, добавил он.

До этого офицер пресс-центра «Северной» группировки российских войск Ярослав Якимкин сообщил, что ВСУ за сутки потеряли до 35 военнослужащих на Харьковском направлении. По его словам, российские военнослужащие поразили позиции мотопехотной бригады украинской армии, а также бригады национальной гвардии Украины.

Ранее на Украине повторно арестовали генерала за потерю части Харьковской области.