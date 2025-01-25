Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Север» отчиталась о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Группировка «Север»: ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 35 военнослужащих на Харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра «Северной» группировки российских войск Ярослава Якимкина.

«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — сказал военный.

Якимкин добавил, что российские военнослужащие поразили позиции мотопехотной бригады украинской армии, а также бригады национальной гвардии Украины. По его словам, удары наносились в районах населенных пунктов Липовец и Волчанск.

23 января военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группировка ВСУ попала в «клещи» в районе села Новая Кругляковка Харьковской области. По его данным, российские подразделения улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая, а также продвинулись по направлению к Богуславке.

Ранее на Украине в очередной раз арестовали генерала за потерю части Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами