Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 35 военнослужащих на Харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра «Северной» группировки российских войск Ярослава Якимкина.

«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — сказал военный.

Якимкин добавил, что российские военнослужащие поразили позиции мотопехотной бригады украинской армии, а также бригады национальной гвардии Украины. По его словам, удары наносились в районах населенных пунктов Липовец и Волчанск.

23 января военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группировка ВСУ попала в «клещи» в районе села Новая Кругляковка Харьковской области. По его данным, российские подразделения улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая, а также продвинулись по направлению к Богуславке.

Ранее на Украине в очередной раз арестовали генерала за потерю части Харьковской области.