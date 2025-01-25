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На Украине анонсировали поправки по призыву с 18 лет

Офис президента Украины предложит поправки к закону о призыве в армию с 18 лет
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшие дни Офис президента Украины предложит изменения в законодательство о призыве граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом украинским СМИ сообщил советник военного департамента украинской администрации Николай Щур, передает издание «Страна.ua».

По его словам, будет целый комплекс изменений и к законодательству о призыве, и к указам президента Владимира Зеленского.

«Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться <> Наработана концепция», — сказал Щур, отметив, что в разработке изменений принимали участие рабочая группа, в которой участвовали представители Минобороны, Генерального штаба , общественных организаций.

Речь идет о добровольном контракте для украинцев от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. В контракт будут заложены различные финансовые и другие поощрения, пояснил представитель Офиса президента Украины.

Зеленский в интервью заявлял, что Киев не намерен снижать возраст мобилизации до 18 лет, поскольку это лишь увеличит количество военнослужащих без должного оснащения.

Ранее главком ВСУ заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии.

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