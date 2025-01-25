Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего начальника управления связи Генштаба ВС РФ Оглоблина будут судить

«Коммерсантъ»: экс-начальник 1-го ГУС ВС РФ Оглоблин предстанет перед судом
close
Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

Бывший начальник Первого управления Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин после ознакомления с материалами уголовного дела предстанет перед военным судом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Оглоблину вменяется получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. По данным следствия, с 2016 по 2021 годы он взял у ОАО «Пермский телефонный завод Телта» 12 млн рублей, пообещав взамен покровительство при исполнении госконтракта на 1,2 млрд рублей. Генерал-майор отрицает свою вину.

Также Оглоблин проходит свидетелем по уголовному делу о взятках в Главном управлении связи ВС РФ. Он дал показания на двух бывших заместителей начальника Генштаба — Вадима Шамарина и Халила Арсланова.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в хищении у Минобороны России.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами