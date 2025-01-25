Бывшего начальника управления связи Генштаба ВС РФ Оглоблина будут судить

Бывший начальник Первого управления Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин после ознакомления с материалами уголовного дела предстанет перед военным судом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Оглоблину вменяется получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. По данным следствия, с 2016 по 2021 годы он взял у ОАО «Пермский телефонный завод Телта» 12 млн рублей, пообещав взамен покровительство при исполнении госконтракта на 1,2 млрд рублей. Генерал-майор отрицает свою вину.

Также Оглоблин проходит свидетелем по уголовному делу о взятках в Главном управлении связи ВС РФ. Он дал показания на двух бывших заместителей начальника Генштаба — Вадима Шамарина и Халила Арсланова.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в хищении у Минобороны России.