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Власти Черкасской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В Черкасской области после взрывов поражена критическая инфраструктура
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Черкасской области Украины в результате взрывов была поражена критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает агентство УНН.

«Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр», — сказал глава администрации.

Табурец добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий атаки. При этом глава администрации не стал уточнять информацию, какая инфраструктура пострадала, а также сведения о масштабах повреждений.

До этого врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что работа средств ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. Он отметил, что из-за падения обломков сбитой цели начался пожар на площади 600 квадратных метров.

Ранее на Украине повредили объекты инфраструктуры под Запорожьем.

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