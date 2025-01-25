В Британии раскрыли планируемый объем военной поддержки Украины в 2025 году

Правительство Великобритании намерено ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов (около 366 млрд рублей). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ответ заместителя главы британского минобороны Люк Поллардна на парламентский запрос члена Палаты общин Джима Шеннона.

Замминистра уточнил, что подобный объем поддержки будет выделяться до тех пор, «пока это будет необходимо». Замглавы оборонного ведомства также подчеркнул, что Британия планирует выделять дополнительную помощь в рамках программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration.

«В течение следующих двух финансовых лет правительство предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов в рамках первой части кредита объемом 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках программы экстренного кредитования G7 Extraordinary Revenue Acceleration, которая позволит Украине осуществлять крупные проекты закупок», — говорится в письме замминистра.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. По информации агентства «Укринформ», одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере.

Ранее политолог заявил, что Зеленский «вымолил» столетний договор у Лондона.