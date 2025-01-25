В Минобороны подтвердили информацию о сбитом дроне ВСУ над Брянской областью

Минобороны: в Брянской области за ночь сбили один беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

О повреждениях на земле и пострадавших не сообщили.

О сбитом вражеском беспилотнике этой же ночью сообщал губернатор региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. На месте падения обломков дрона организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.