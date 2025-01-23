Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко: в районе Новой Кругляковки сформированы клещи

Марочко заявил, что ВСУ попали в клещи у Новой Кругляковки в Харьковской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка Вооруженных сил Украины попала в «клещи» в районе села Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«В районе Новой Кругляковки сформированы клещи», — сказал Марочко агентству.

По его данным, российские подразделения улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая, а также продвинулись по направлению к Богуславке.

ВС РФ сократили «межпозиционное пространство по флангам» ударных групп, и, таким образом, ВСУ, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении, заявил эксперт.

Он отметил, что на данный момент расстояние между передовыми российскими подразделениями у Загрызово и Лозовой составляет около трех километров. ВСУ рискуют оказаться в оперативном окружении, добавил Марочко.

Накануне министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Западное в Харьковской области.

Ранее генерала ВСУ арестовали за провальную оборону Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами