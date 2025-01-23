Марочко заявил, что ВСУ попали в клещи у Новой Кругляковки в Харьковской области

Группировка Вооруженных сил Украины попала в «клещи» в районе села Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«В районе Новой Кругляковки сформированы клещи», — сказал Марочко агентству.

По его данным, российские подразделения улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая, а также продвинулись по направлению к Богуславке.

ВС РФ сократили «межпозиционное пространство по флангам» ударных групп, и, таким образом, ВСУ, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении, заявил эксперт.

Он отметил, что на данный момент расстояние между передовыми российскими подразделениями у Загрызово и Лозовой составляет около трех километров. ВСУ рискуют оказаться в оперативном окружении, добавил Марочко.

Накануне министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Западное в Харьковской области.

Ранее генерала ВСУ арестовали за провальную оборону Харьковской области.