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В ДНР заявили о вытеснении ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре

Советник главы ДНР: ВСУ вытеснены из огнеупорного комбината в Часовом Яре
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Ukraine Patrol Police/AP

Российские войска вытеснили украинские подразделения из огнеупорного комбината в городе Часов Яр. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

«Завод огнеупоров после достаточно серьезного сопротивления они оставили», — сказал он, отметив, что штурмовые действия ВС РФ были достаточно эффективными.

По его словам, украинские войска были отброшены в частный сектор «немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор».

В данный момент ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода, там идет зачистка многоэтажной застройки, после чего можно будет уже рассматривать полное взятие города под контроль российской армии, добавил Кимаковский.

13 января РИА Новости со ссылкой на источник заявило, что российские войска зашли на территорию Часовоярского Огнеупорного Комбината и закрепились там.

Ранее советник главы ДНР заявил об успехах ВС РФ в районе Красноармейска и Димитрова.

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