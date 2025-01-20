Подразделения «Центра» освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также было нанесено поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также нанесли поражения трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь, Северск.

Накануне сообщалось, что российские военные за сутки поразили объекты и живую силу ВСУ в 143 районах. По данным ведомства, объекты противника уничтожили с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов противника.

Ранее ВС РФ уничтожили замаскированное орудие и колонну ВСУ в Курской области.