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Российские войска заняли Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР

Подразделения «Центра» освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также было нанесено поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также нанесли поражения трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь, Северск.

Накануне сообщалось, что российские военные за сутки поразили объекты и живую силу ВСУ в 143 районах. По данным ведомства, объекты противника уничтожили с помощью оперативно-тактической авиации, ударными беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов противника.

Ранее ВС РФ уничтожили замаскированное орудие и колонну ВСУ в Курской области.

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