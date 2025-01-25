В бундестаге выступили за вывод американских войск и ядерного оружия США из Германии

США должны вывести свои войска и ядерное оружие с территории ФРГ. Об этом в социальной сети X заявила депутат бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.

По словам парламентария, Европе необходимо признать, что она и Соединенные Штаты имеют разные интересы.

«Для Германии настало время вывести американские войска и американское ядерное оружие. Разрушительная вассальная преданность должна быть прекращена», — написала политик.

На этой неделе итальянское информагентство Ansa, ссылаясь на европейский дипломатический источник, сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих. В публикации отмечается, что в этом случае присутствие войск Соединенных Штатов в Европе сократится примерно на 20% «в рамках пересмотра обязательств Вашингтона по защите континента.

В декабре бывший президент США заявил о нахождении в странах — членах НАТО в Европе примерно 80 тысяч американских военных, которые в том числе направлены в регион для «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Ранее Шольц исключил появление ядерного оружия у Германии.