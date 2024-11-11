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Шольц исключил появление ядерного оружия у Германии

Шольц: я против того, чтобы Германия имела ядерное оружие

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Reuters

Германия не должна обладать ядерным оружием. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Шольц заверил, что он будет оказывать решительное сопротивление подобным инициативам. По его мнению, стране для защиты своих границ необходимо развивать обычные виды вооружений.

Кроме того, канцлер напомнил, что Германия договорилась с Великобританией и Францией разрабатывать ракеты, которые не будут нести ядерные боеголовки.

В мае этого года Шольц в статье для The Economist назвал нереальным появление собственного ядерного оружия у Евросоюза. По словам Шольца, чтобы защитить Европу и сдержать любого потенциального агрессора, Евросоюз должен добиться правильного сочетания своих возможностей. При этом немецкий лидер подчеркнул, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и будет избегать шагов, которые бы сделали альянс стороной украинского конфликта.

Ранее в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе.

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