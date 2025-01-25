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Семья беженцев из Харькова перестала общаться с сыном, попавшим в ВСУ

Муж жительницы Харькова, бежавшей с Украины в Россию, перестал общаться с сыном
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Муж жительницы Харькова, бежавшей с Украины в Россию из-за преследования Службой безопасности Украины, перестал общаться с сыном от первого брака — его насильно призвали в Вооруженные силы Украины. Об этом телеканалу RT рассказала сама женщина.

«Муж перестал общаться с сыном Игорем, лишь иногда спрашивает, жив ли он. А я с пасынком до сих пор переписываюсь <...> На улице парня схватили ТЦК, несколько месяцев продержали в учебке, он писал нам оттуда. Мы советовали ему либо бежать, либо сдаться сразу в плен. Сейчас он служит оператором дронов, утверждает, что якобы управляет только БПЛА-разведчиками», — рассказала Елена.

Она пояснила, что ее супруг Андрей очень болезненно переживает из-за разрыва с сыном Игорем, считая, что раз тот остался служить в ВСУ, значит пошел не только против России, но и против своего отца.

До этого россиянка отправилась к мужу в зону СВО с младенцем, чтобы передать гуманитарную помощь.

Ранее в России заявили, что ВСУ могут пойти в наступление в 2025 году.

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