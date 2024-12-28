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Россиянка отправилась к мужу в зону СВО с младенцем

KP.ru: волонтер с Урала отправилась в зону СВО с годовалым сыном
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Алексей Майшев/РИА Новости

Волонтерка отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине с годовалым сыном, чтобы отвезти бойцам гуманитарную помощь. Об этом написала «Комсомольская правда».

По данным издания, россиянка является женой участника СВО и матерью четверых детей. Ее муж уехал на фронт в 2023 году, когда та была беременна. Когда их младшему сыну исполнилось три месяца, женщина впервые отправилась на передовую, чтобы познакомить малыша с отцом. С тех пор она несколько раз ездила с сыном на фронт. Также она помогает развозить посылки для военных на передовой.

Малышу сшили мини-форму, а боец с позывным Джамбо подарил ему шеврон «Солдат удачи». Сейчас мальчику уже год. Его мать призналась, что родственники не поддерживают ее поездки с детьми на фронт.

До этого в сети появились кадры прощания с уходящими на специальную военную операцию жительницами Дагестана. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что шесть женщин отправились на СВО из следственного изолятора в Махачкале. По его словам, они проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Ранее в России заявили, что ВСУ могут пойти в наступление в 2025 году.

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