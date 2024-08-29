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Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ

Аксенов заявил об отсутствии угрозы сухопутной операции со стороны Украины

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Unsplash

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, в Крыму выстроена оперативная координация по телефону со всеми силовыми структурами.

«Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает», — сказал Аксенов, отметив, что республика готова к развитию ситуации в любом направлении.

Говоря о работе средств противовоздушной обороны, он заявил, что было достигнуто до 95% эффективности сил ПВО.

В эфире он также рассказал, что крымские власти планируют усилить контроль в сфере нелегальной миграции и ужесточить ответственность должностных лиц, обеспечивающих допуск иностранцев на территорию Крыма.

28 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина подготовила для президента США Джо Байдена план своей победы, включающий несколько основных пунктов.

Ранее профессор заявил, что нападение на Курскую область было огромной ошибкой Зеленского.

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