Келлог заявил, что ВСУ потеряли больше солдат, чем США во Вьетнаме и Корее

Вооруженные силы Украины понесли очень тяжелые потери в ходе текущего конфликта с Россией, больше, чем потеряли американские войска во Вьетнаме и Корее. Об этом заявил советник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог.

Гражданская война в Корее продолжалась с 1950 по 1953 годы, в ней участвовали американские войска, которые потеряли более 36 тысяч солдат. Во Вьетнамской войне, которая продолжалась почти двадцать лет, с 1955 по 1975 годы, США принимали участие на стороне Южного Вьетнама — с 1959 года в войне были потеряны жизни более 58 тысяч американских военных.

Сам Дональд Трамп несколько раз называл разные оценки украинских потерь, измеряя их в несколько сотен тысяч жизней.

До этого министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в Курской области более 190 военнослужащих.

Всего за время вторжения ВСУ в Курскую область, украинские войска, по данным МО РФ, потеряли более 53600 военнослужащих.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.