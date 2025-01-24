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Названа причина замалчивания потерь ВСУ со стороны американских властей

NYT: США скрывают данные о потерях ВСУ ради лучшей позиции на переговорах с РФ
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Reuters

Американское руководство скрывает данные о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы иметь более выгодную позицию на возможных мирных переговорах с РФ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В материале подчеркивается, что сейчас в РФ и на Украине информация о потерях на фронте является государственной тайной. При этом Киев демонстрирует «особую скрытность», в том числе отказываясь разглашать демографические сведения. Причина такого поведения заключается в том, что эти данные «можно использовать для оценки потерь».

Как отметили журналисты, даже разведывательные службы западных стран неохотно делятся информацией о потерях в зоне боевых действий. По их словам, зарубежные партнеры Киева боятся разглашать эти сведения и тем самым подорвать позиции украинских властей на возможных переговорах с Москвой.

18 декабря 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ за все время конфликта составили около одного миллиона человек. В том числе речь идет о раненых солдатах.

В свою очередь, российский министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что только в прошлом году украинские войска потеряли 560 тыс. бойцов.

Ранее в Верховной раде Украины раскрыли численность армии страны.

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