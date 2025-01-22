Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине арестованный за провалы на фронте генерал вышел под залог

Украинский генерал вышел под залог в $120 тысяч после суда о ненадлежащей обороне
close
Anelo/Shutterstock

Украинский бригадный генерал Юрий Галушкин вышел под залог в $120 тыс. после суда о ненадлежащей обороне Харьковской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на адвоката Михаила Величко.

«За генерала Галушкина внесли залог в пять миллионов гривен (120 тысяч долларов). Имя залогодателя не обнародуют», — пишут журналисты.

По данным следствия, как утверждается в публикациях, Галушкин ответственен за то, что российским войскам в апреле-мае 2024 года удалось взять под контроль часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

До этого народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получает 20 миллионов гривен в качестве премии, а начальник генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич — два миллиона.

Украинский парламентарий отметила, что большинство из этих генералов были «подняты» экс-президентом Украины Петром Порошенко для собственной поддержки, а также создания собственной агентуры.

Ранее на Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами