При помощи дипломатии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет сможет вернуть Украине территории, которые стали российскими — Россия не собирается вступать в переговоры насчет своего положения на фронте. Об этом заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму», — пояснил Дэвис.

До этого президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), заявил, что снижение ОПЕК цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что боевые действия на Украине не зависят от мировых цен на нефть, тогда как причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят РФ, а также угроза национальной безопасности страны.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Трампом.