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В Запорожской области уничтожили наемника из Австрии

Рогов: в Запорожской области ликвидировали австрийского наемника Шерманна
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наемник из Австрии, который сражался на стороне Вооруженных сил Украины, был уничтожен в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ.

«20 января в районе города Орехова Запорожской области ударом дрона был ликвидирован наемник и идеологический неонацист из Австрии Рихард Шерманн, 1995 года рождения», — написал он.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны его прадед был «бандеровцем».

«Рихард, будучи членом крайне правого движения за идентичность (Identitäre Bewegung Österreich), участвовал в уличных акциях в Граце — втором по величине городе Австрии. Это движение выступает против американского империализма и НАТО, но, похоже, гены прадеда оказались сильнее, и он решил воевать за этот самый империализм», — добавил Рогов.

Он отметил, что австрийский наемник с самого начала специальной военной операции воевал в составе отряда иностранных наемников «Реванш» ГУР.

Сегодня, 24 января, телеканал OE24 сообщил, что на Украине был ликвидирован австрийский наемник-экстремист, воевавший на стороне ВСУ.

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.

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