Музыканты Львовского военного оркестра направляются в пехотные части на передовую, сообщает депутат Верховной рады Украины София Федина в своем Telegram-канале.

«Львовский военный оркестр переводят в пехоту. Музыканты – ну очень «суперэффективные бойцы». В отличие от полицейских, следователей и сотрудников ГБР (государственного бюро расследований), а также силовиков-пенсионеров, которые обучены и умеют обращаться с оружием, — ведь не для войны «мама цветочки растила», - написала Федина.

Она также отметила, что скоро не будет никого, кто мог бы сыграть прощальную музыку на ежедневных церемониях погребения бойцов.

На днях «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в украинских войсках сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях в Донецкой народной республике. По данным журналистов, ВСУ испытывают серьезный дефицит личного состава на Покровском (бывшее Красноармейское), Торецком (бывшее Дзержинское) и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, нехватка военных фиксируется в Часове Яре ДНР.

Ранее на Украине раскрыли, когда начнут призывать в ВСУ 18-летних.