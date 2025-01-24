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Российский летчик уничтожил украинский Ан-124

Российский летчик рассказал, как уничтожил украинский самолет
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U.S. Air Force Senior Airman Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский военный летчик с позывным «Комиссар» уничтожил вражеский самолет, а также ряд бронемашин и железнодорожный состав с вооружением для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает RT.

За свои выдающиеся боевые достижения «Комиссар» был награжден тремя орденами Мужества. В ходе специальной операции он совершил более 300 боевых вылетов, свыше 70% из которых завершились полным уничтожением вражеских объектов. Одну из своих самых значительных миссий он выполнил всего за 60 минут, уничтожив на военном аэродроме ВСУ самолет Ан-124, который загружался военной техникой.

Летчик рассказал, что экипажу пришлось поспешить, чтобы выполнить задачу перед тем, как техника покинет аэродром.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал «Комиссар».

После завершения задания все члены экипажа – два пилота и два штурмана – были представлены к награждению.

На прошлой неделе самолеты Воздушно-космических сил России использовали авиабомбы ФАБ-500, чтобы уничтожить мост у населенного пункта Константинополь, который находится западнее города Курахово в Донецкой народной республике.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского летчика.

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