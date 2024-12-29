В Курской области российским военнослужащим сдался в плен 47-летний Владимир Попович. Об этом пишет RG.ru.

По данным газеты, Попович всю жизнь прослужил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей, но его жизнь переменилась после вторжения ВСУ в российский регион.

Сначала летчика «по служебной необходимости» перевели из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны, а после нескольких дней подготовки, которая лишь была отмечена на бумаге, зачислили в отдельный батальон в 36-й бригаде морской пехоты.

В итоге роту Поповича отправили в Сумскую область якобы для охраны границы. На деле он оказался в курской лесополосе, где при первой возможности сдался в плен.

27 декабря солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке) в Донецкой народной республике. Украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции.

Ранее в Госдуме призвали солдат ВСУ в Курской области сдаваться в плен.