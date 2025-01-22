Пропавший без вести боец ВС РФ два месяца полз к своим, питаясь снегом

Солдат из Башкирии с позывным «Малой», объявленный пропавшим без вести, на протяжении двух месяцев полз до расположения своей части. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, боец во время пути прикрывался телами военнослужащих украинской армии, чтобы обмануть вражеские дроны и не стать мишенью.

По информации Mash, житель Башкирии отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. В ходе службы он участвовал в освобождении населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). В скором времени его повысили до старшего разведчика.

В ноябре 2024 года боец ушел на задание и пропал без вести. В течение двух месяцев родственники солдата искали его в госпиталях, однако позже они заметили в соцсетях фотографии бойца, спящего на мандаринах и обнимающего икону Александра Невского, и узнали в нем «Малого».

Позже солдат рассказал, что порядка 60 дней питался снегом.

До этого военнослужащие ВС РФ спасли раненого российского бойца с позывным «Грек», по которому били ВСУ. Во время переговоров по радиосвязи наблюдавшие за бойцом товарищи говорили, что у «Грека» только один вариант — «ползти вперед».

Ранее два солдата из России и с Украины 10 дней помогали друг другу выжить.