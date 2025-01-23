Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Награжденный экс-вагнеровец снова расправился с человеком и пропал на СВО

V1.ru: получивший новый срок за расправу бывший вагнеровец пропал в зоне СВО
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший вагнеровец, житель города Дубовка Волгоградской области Артем Жеребцов, которого награждали медалями «За отвагу», совершил новую расправу над человеком и пропал в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил портал V1.ru.

По данным издания, россиянин отбывал 15-летний срок в колонии строгого режима, затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Он рассказывал, что был штурмовиком, неофициально занимая должность командира взвода. Жеребцову во время его службы вручили четыре награды: две от «Вагнера» и две медали «За отвагу» от российских властей.

Когда мужчина вернулся в Волгоградскую область, то насмерть забил человека. Ему вынесли приговор, но Жеребцов снова оказался на линии соприкосновения примерно через полтора месяца после вступления приговора в законную силу.

Позже в соцсетях появились объявления о розыске без вести пропавшего жителя Волгоградской области. В них написано, что Жеребцов выбрал себе позывной Иден и что он пропал при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Из особых примет у него татуировка во всю спину.

Ранее экс-вагнеровец забил знакомого молотком после плохих слов о ЧВК «Вагнер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами