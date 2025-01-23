Награжденный экс-вагнеровец снова расправился с человеком и пропал на СВО

Бывший вагнеровец, житель города Дубовка Волгоградской области Артем Жеребцов, которого награждали медалями «За отвагу», совершил новую расправу над человеком и пропал в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил портал V1.ru.

По данным издания, россиянин отбывал 15-летний срок в колонии строгого режима, затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Он рассказывал, что был штурмовиком, неофициально занимая должность командира взвода. Жеребцову во время его службы вручили четыре награды: две от «Вагнера» и две медали «За отвагу» от российских властей.

Когда мужчина вернулся в Волгоградскую область, то насмерть забил человека. Ему вынесли приговор, но Жеребцов снова оказался на линии соприкосновения примерно через полтора месяца после вступления приговора в законную силу.

Позже в соцсетях появились объявления о розыске без вести пропавшего жителя Волгоградской области. В них написано, что Жеребцов выбрал себе позывной Иден и что он пропал при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Из особых примет у него татуировка во всю спину.

Ранее экс-вагнеровец забил знакомого молотком после плохих слов о ЧВК «Вагнер».