Боец теробороны получил ранение при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Хинель в Брянской области, ранен боец территориальной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

«Осколочные ранения получил сотрудник теробороны СГУП «ЦСН «Защита» Брянской области», — написал он.

Богомаз добавил, что боец доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

24 января беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Один дрон повредил фасад и остекление на верхних этажах частного вуза. В результате атаки в здании начался пожар.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за неделю уничтожили 752 беспилотника.