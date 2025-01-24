Российские силы ПВО за неделю уничтожили 752 беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за неделю 752 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В течение последних суток было уничтожено 218 аппаратов, из них 174 — вне зоны проведения специальной военной операции.

Также российские системы ПВО за неделю сбили пять бомб HAMMER и 17 снарядов HIMARS.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. В частности, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата ВСУ в подмосковном Сергиевом Посаде.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.