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В Курской области объявили ракетную опасность

Оперштаб: две ракеты ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области
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Павел Львов/РИА Новости

Две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона в Telegram-канале.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — говорится в публикации.

Оперштаб Курской области также выразил благодарность российским подразделениям противовоздушной обороны региона за оперативную работу.

Также в ведомстве сообщили, что в регионе в настоящее время объявлена ракетная опасность. Всех местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого РИА Новости со ссылкой на бойца ВСУ Валерия Федоровича С. сообщило, что инструкторы из Великобритании на своей военной базе готовили украинских солдат к атаке на город Суджа, расположенный в Курской области.

В свою очередь посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает причастность западных спецслужб к организации вторжения в регион.

Ранее над Москвой подняли знамя «Ахмата».

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