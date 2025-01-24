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Над Москвой подняли знамя «Ахмата»

Алаудинов сообщил, что над Москвой подняли знамя спецназа «Ахмат»

Над Москвой подняли знамя спецназа «Ахмат». Об этом сообщил его командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Флаг в небо подняла медицинская служба «Ахмата». На видео девушка в военной форме говорит, что гордится службой в спецназе.

«Ахмат — сила, Россия — мощь, Бог един», — произнес сидящий рядом с ней мужчина.

До этого медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным «Сирота» рассказал, как с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас жизнь более чем 300 раненым солдатам.

Он рассказал, что в его задачи входит организация поэтапной эвакуации раненых. На первом этапе раненый боец по возможности должен отойти с передовой на место, куда может проехать эвакуационная группа. Там ему оказывают первую помощь и отвозят на пункт стабилизации, где «Сирота» предоставляет уже более квалифицированную помощь.

Ранее Алаудинов попал в госпиталь.

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