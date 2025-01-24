Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Запорожья снял атаку «Гераней»

Житель Запорожья снял атаку «Гераней» по заводу «Мотор Сич»
close
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

В сети появились кадры ночной атаки ударных дронов «Герань» на Запорожье. Кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На кадрах виден прилет четырех ракет по объекту. Источник не уточнил, куда именно. Чуть позже военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что ракетные удары были произведены по заводу «Мотор-Сич». Он отметил, что западные ПВО не смогли защитить предприятие.

В российском министерстве обороны данную информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие наносят третью волну атак по объектам на территории Украины. Известно также о налете на аэродром в Вознесенске в Николаевской области и об ударе по промзоне подконтрольного Украине города Запорожье.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч».

Ранее российские войска нанесли несколько ударов по ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами