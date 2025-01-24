Житель Запорожья снял атаку «Гераней»

В сети появились кадры ночной атаки ударных дронов «Герань» на Запорожье. Кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На кадрах виден прилет четырех ракет по объекту. Источник не уточнил, куда именно. Чуть позже военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что ракетные удары были произведены по заводу «Мотор-Сич». Он отметил, что западные ПВО не смогли защитить предприятие.

В российском министерстве обороны данную информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие наносят третью волну атак по объектам на территории Украины. Известно также о налете на аэродром в Вознесенске в Николаевской области и об ударе по промзоне подконтрольного Украине города Запорожье.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч».

Ранее российские войска нанесли несколько ударов по ВСУ в Курской области.