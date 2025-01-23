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Российские военные наносят удары по объектам ВСУ в Киеве и Киевской области

«ВО»: ВС РФ начали третью с минувшего вечера волну ударов по объектам Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие наносят третью волну атак по объектам на территории Украины. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

«В ходе третьей волны с помощью различных средств огневого поражения ущерб наносится объектам противника в Киеве и Киевской области», — говорится в публикации.

Военкоры отмечают, что первые налеты беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы поздно вечером 22 января, вторая волна прошла в ночь на 23 января. Сообщалось о налете на аэродром в Вознесенске в Николаевской области и об ударе по промзоне подконтрольного Украине города Запорожье.

«Поражены цели военной логистики, в том числе складские помещения, используемые вооруженными силами Украины», — уточнили корреспонденты.

Фиксируются удары в Черкасской области, там был атакован один из аэродромов, и в Харьковской области — под удар попали цистерны с топливом, предназначавшиеся для подвоза ГСМ в район Волчанска.

До этого ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для украинской армии управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS.

Ранее Владимир Зеленский назвал стратегию Украины по завершению конфликта.

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