Минобороны: ВСУ потеряли Abrams, девять машин, три орудия и две станции РЭБ

Вооруженные силу Украины (ВСУ) потеряли танк M1 Abrams девять машин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы в ходе недавних боев в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.

Всего за время вторжения ВСУ в Курскую область, украинские войска потеряли более 53600 военнослужащих.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» и мониторинговые украинские сообщества сообщили, что Отряд сил специальных операций (ССО) Франции, который принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, был переброшен в Курскую область.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело против наемника ВСУ из Парагвая, заподозрив его в совершении теракта.