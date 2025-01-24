Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией

Президент США Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание, в том числе, заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Об этом газете «ВЗГЛЯД» заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

«Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», — указал собеседник издания.

Что касается американцев, отметил эксперт, то у США существует большое количество проектов по гиперзвуковым технологиям, однако до сих пор образцы, поставленные на вооружение, не были представлены.

Козюлин добавил, что США давно объявили о проведении разработок военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike). Эксперт напомнил, что эта тема широко обсуждалась, когда Барак Обама заседал в Белом доме, «но она не была реализована, несмотря на то, что под реализацию выделяли средства».

«Трамп — человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод», — заявил собеседник издания, комментируя высказывание Трампа.

Свое высказывание американский лидер сделал в интервью Fox News. Глава Белого дома заявил, что Россия якобы «украла» проект плана по созданию гиперзвуковых ракет во времена администрации Барака Обамы, указав, «что какой-то плохой человек дал им проект».

В октябре 2023 года Трамп уже заявлял, что Россия якобы украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», вероятно, имея в виду гиперзвуковое оружие. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о планах США защищаться от «Орешника».