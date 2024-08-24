Раскрыто состояние бойца, сбившего украинский дрон головой

Боец Вооруженных сил России по имени Михаил, который сбил украинский дрон головой в прыжке, заявил о желании вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на отца штурмовика.

«Непробиваемый российский штурмовик, который уничтожил украинский дрон головой, уже рвется обратно на СВО. Сейчас боец ждет операции на позвоночнике в больнице», — говорится в сообщении.

По словам отца бойца, 33-летний военнослужащий с 2014 по 2015 год воевал в Донбассе. В июле текущего года Михаил записался добровольцем на СВО, после чего попал в штурмовую роту.

Когда военнослужащий ВС РФ сбил головой дрон, то удар на себя приняла каска, сам Михаил получил осколочное ранение левой лопатки. Отец бойца рассказал, что осколок застрял возле позвоночника, еще два осколка застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошел до российских военных, где ему была оказана медицинская помощь.

Видеозапись с российским бойцом, который отбил атаку украинского дрона головой, появилась в сети 14 августа. FPV-дрон подлетел к Михаилу и завис рядом с ним. В ответ солдат занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку.

Ранее контрактники ВС РФ спасли срочника, отбившего первые атаки на Курскую область.