Состоялся очередной обмен телами погибших в зоне СВО военнослужащих. В Россию вернулись тела 49 погибших военных, Киеву переданы тела 757 ликвидированных бойцов, пишет РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Отмечается, что Киев поблагодарил за посредничество в обмене Международный комитет Красного Креста.

С Донецкого направления Киеву передали тело 451 погибшего, с Запорожского — тела 137 военных. Еще 51 тело было доставлено с Угледарского направления, 71 — с Бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с Луганского направления. Этот обмен стал первым за январь.

20 декабря Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ погибла на Донецком направлении. До этого стороны дважды обменивались телами в ноябре, также Москва вернула Киеву погибших при крушении Ил-76.

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