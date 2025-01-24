В Харьковской области нашли прикованные цепями тела солдат ВСУ

Российские военные обнаружили в Харьковской области прикованные цепями тела украинских солдат. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По данным Telegram-канала, на телах видны следы пыток. Их обнаружили бойцы 44-го армейского корпуса Северной группировки войск в одном из укрепленных помещений позиции ВСУ.

В кадре видна нога одного из украинских солдат, обмотанная ржавой цепью. Авторы публикации не сообщают, почему украинских военных приковали.

До этого РБК со ссылкой на украинский координационный штаб по вопросам военнопленных сообщал, что Украина вернула тела 757 погибших военных.

С Донецкого направления украинской стороне были переданы тела 451 погибшего, с Запорожского — 137 военных, с Угледарского — 51, с Бахмутского — 71, из моргов в России — 34 и 13 — с Луганского направления.

Ранее пленный украинец рассказал, как ВСУ добивают попавших в плен сослуживцев.