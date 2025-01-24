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Украина сообщила о возвращении более 750 тел погибших военных

Украина сообщила о возвращении тел 757 погибших военных ВСУ
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Украина вернула тела 757 погибших военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

Известно, что с Донецкого направления украинской стороне были переданы тела 451 погибшего, с Запорожского — 137 военных, с Угледарского — 51, с Бахмутского — 71, из моргов в России — 34 и 13 — с Луганского направления.

В конце декабря Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных бойцов Вооруженных сил Украины погибла на Донецком направлении. До этого стороны дважды обменивались телами в ноябре, а в начале декабря Москва вернула Киеву погибших при крушении Ил-76.

15 января Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «25 на 25». Процедура состоялась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Российских военных разместили на территории Белоруссии, где им оказывалась психологическая и медицинская помощь, а также предоставлялась возможность связаться с родственниками.

Ранее пленный украинец рассказал, как ВСУ добивают попавших в плен сослуживцев.

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