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Власти Украины проигнорировали вопросы родных погибших при крушении Ил-76

NYT: Украина не ответила на вопросы родных погибших пленных при крушении Ил-76
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СК РФ/AP

Власти Украины не заинтересованы в расследовании крушения в Белгородской области в январе 2024 года военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление дочери одного из погибших.

Собеседница издания София Соболева рассказала, что у родных военнопленных много вопросов относительно произошедшего. По ее словам, украинские военные власти собрали их после крушения и объяснили ситуацию, однако «не ответили ни на какие вопросы». Девушка считает, что ее отец находился в разбившемся самолете.

По словам Соболевой, семьи погибших понимают, что самолет был сбит украинской стороной, однако у них нет официальных данных. Она считает, что родственники жертв вряд ли смогут получить ответы на свои вопросы о том, как и почему это случилось.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В СК России сообщали, что руководство главного управления разведки Минобороны Украины и ВСУ знали, что самолет будет перевозить пленных.

Ранее на Украине подтвердили получение тел пленных разбившегося Ил-76.

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