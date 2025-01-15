Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25. Об этом сообщило российское Минобороны.

«15 января т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

7 января уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что между сторонами есть предварительная договоренность, что обмены пленными в 2025 году должны проходить регулярно, с приоритетом на возвращение тяжелобольных и тяжелораненых.

30 декабря Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен передав Украине такое же количество военнослужащих.

Ранее Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом возвращение гражданских.