Военкор Коц: ВСУ оказались отрезаны от путей снабжения в Великой Новоселке

Военный корреспондент Александр Коц заявил в разговоре с газетой «Взгляд», что группировка украинских войск в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии и была отрезана от путей снабжения.

По словам военкора, с момента начала штурма Великой Новоселки российскими военными военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) была дана возможность сдаться в плен. В частности, российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на позиции российских войск с разряженным оружием.

Коц уточнил, что этим воспользовались лишь единицы.

«В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», — сказал военкор.

По его словам, судить о численности окруженной группировки ВСУ сложно. Коц напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем числе украинских военных, которые не смогут противостоять наступающим российским силам.

«Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», — отметил военкор.

22 января стало известно, что Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка. На тот момент сражения шли в северо-восточной части населенного пункта, где находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

24 января Минобороны РФ сообщило, что в течение недели российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.