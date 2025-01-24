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Появились первые кадры из освобожденной Петровки в ДНР

Опубликованы первые кадры из освобожденной Петровки в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Появились первые кадры из освобожденной Петровки в ДНР. Их опубликовали в Telegram-канале «Вести».

«ВС РФ освободили населенный пункт, заходя малыми группами вдоль лесополосы и железной дороги, рассказал командир штурмового отряда 15-й мотострелковой бригады Олег Щекочихин», — пишет источник.

Отмечается, что майор Щекочихин был представлен к званию Героя России.

15 декабря сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Центр» освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка 1 декабря. Тогда российские войска нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки. Всего противник потерял порядка 470 военнослужащих, уточнили в Минобороны России.

Ранее ВС России взяли под контроль Тимофеевку в ДНР.

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