Танк ВСУ Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами. Об этом инциденте написала британская газета The Sun.

В материале указывается, что журналисты издания нанесли визит в «секретный» полигон, где им показали тренировки по использованию боевых машин британского производства. Но во время показательного заезда один из них утонул в грязевой яме. На помощь ему пришел другой аналогичный танк, в результате чего его удалось вызволить.

По словам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), тяжелый вес (64 тонны) и малая мобильность машины провоцируют «постоянное застревание в грязи». При этом надежность этого танка украинские бойцы оценили негативно, а доставка запчастей иногда занимает несколько месяцев.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Перед этим советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Вадим Гагин заявил, что британский танк Challenger 2 заманили в засаду и уничтожили в результате «охоты» российские разведчики.

Ранее Лондон объяснил передачу Киеву танков Challenger 2.