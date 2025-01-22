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Депутат Рады раскрыл настоящую численность ВСУ

Дубинский: Зеленский завышает численность ВСУ для получения миллиардов
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно завышает численность Вооруженных сил Украины. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский врет о количестве солдат на фронте. Напомню, в недавних выступлениях диктатор назвал цифру в 880 тысяч человек. Причины этого вранья просты как мир. Это деньги», — написал он.

По подсчетам депутата, реальная численность украинской армии составляет 280 тысяч человек. Дубинский предположил, что, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет в течение 100 дней.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Несколько дней назад «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в украинских войсках писала, что ВСУ испытывают острую нехватку пехоты на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Речь о Покровском (бывшее Красноармейское), Торецком (бывшее Дзержинское) и Южнодонецком направлениях.

Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко считает, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет из-за нехватки личного состава в армии. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств.

Ранее российское подразделение больше недели отражало атаки превосходящих сил ВСУ.

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