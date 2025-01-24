В Раменском рассказали о последствиях падения беспилотника

Администрация Раменского городского округа сообщила об отсутствии разрушений на месте падения дрона в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны.

Перед этим сообщалось о десяти взрывах в районе рязанского НПЗ. Вечером 23 января РФ атаковали не менее 50 беспилотников ВСУ.

Также Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА в городском округе Подольск и сбитом в городском округе Щелково БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в Белгородской области мужчину ранило в живот в результате атаки дрона ВСУ.