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На Украине реформируют рекрутинг 18-летних

Замглавы офиса президента Украины заявил о реформе системы рекрутинга
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины планируют реформировать систему рекрутинга, чтобы привлечь к мобилизации 18-25 лет. Об этом сообщает Associated Press заявил заместитель главы офиса Зеленского полковник Павел Палиса.

«Мера направлена на привлечение в основном молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет ориентирована на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации», — заявил Палиса.

Полковник ВСУ утверждает, что нынешние трудности с мобилизацией обусловлены неэффективным механизмом призыва, который действует сейчас. Палиса добавил, что больше военнослужащих ВСУ сейчас необходимо для того, чтобы решать «определенные задачи» на передовой.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики были окружены около 1,5 тысячи украинских солдат и иностранных наемников ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины.

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