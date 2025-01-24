Власти Украины планируют реформировать систему рекрутинга, чтобы привлечь к мобилизации 18-25 лет. Об этом сообщает Associated Press заявил заместитель главы офиса Зеленского полковник Павел Палиса.

«Мера направлена на привлечение в основном молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет ориентирована на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации», — заявил Палиса.

Полковник ВСУ утверждает, что нынешние трудности с мобилизацией обусловлены неэффективным механизмом призыва, который действует сейчас. Палиса добавил, что больше военнослужащих ВСУ сейчас необходимо для того, чтобы решать «определенные задачи» на передовой.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики были окружены около 1,5 тысячи украинских солдат и иностранных наемников ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины.