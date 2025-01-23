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На Украине оценили ситуацию с поддержкой США после прихода Трампа

МИД Украины: военная помощь от США в данный момент продолжается
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U.S. Marine/Global Look Press

Военная помощь от Соединенных Штатов в адрес Украины в данный момент продолжается. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передают украинские СМИ.

«Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы», — заявил Тихий.

Под президентской программой представитель украинского МИД имеет в виду один из последних траншей, которые получил Киев по линии президентских распоряжений Джо Байдена.

До этого американский портал The War Zone со ссылкой на документ министерства обороны США сообщил, что в США не могут удовлетворить спрос армии Украины на стволы для дальнобойных гаубиц.

Для удовлетворения спроса ВСУ производителю необходимы дополнительные инвестиции. Однако в документе Пентагона говорится, что увеличение объемов финансирования — это чрезмерное требование, к которому конгресс относится с особым вниманием.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и предрек проблемы Путину.

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