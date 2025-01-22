В США возникли проблемы с удовлетворением спроса ВСУ на стволы для гаубиц

War Zone: США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для ВСУ

В США не могут удовлетворить спрос армии Украины на стволы для дальнобойных гаубиц. Об этом пишет американский портал The War Zone со ссылкой на документ минобороны США.

«Армия США намерена создать второй источник производства стволов для дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров в ответ на... «беспрецедентный спрос» со стороны Украины», — сказано в публикации.

Портал пишет, что на данный момент лишь одно предприятие США производит необходимые стволы, и оно не успевает за требованиями выпускать 30 новых экземпляров ежемесячно. Для удовлетворения спроса ВСУ производителю необходимы дополнительные инвестиции. Однако в документе Пентагона говорится, что увеличение объемов финансирования — это чрезмерное требование, к которому конгресс относится с особым вниманием.

По подсчетам портала, на второе предприятие по производству гаубиц власти США направили $161 млн из специального фонда поддержки Украины.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и предрек проблемы Путину.